Asamoah Gyan'dan yalanlama

Asamoah Gyan'ın menajeri Gökhan Altıntaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama şu şekildi:

''Kamuoyuna önemle duyurulur; Oyuncumuz Asamoah Gyan ile alakalı bir kaç gündür gerek ulusal gerekse dünya basınında çıkan bir takım haberler sebebiyle açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

Bu vesile ile oyuncumuz Asamoah Gyan ile yaptığım görüşme neticesinde benimle paylaştıkları şu şekildedir: ''Afrika'daki popülaritem ve mal varlığım sebebiyle bazı kötü niyetli insanlar benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadır. Ailevi durumlarımın anlatılanla hiçbir alakası yoktur. Her ailede olabileceği gibi bir takım sorunlar olabilir ancak çıkan haberlerin bununla bir ilgisi yoktur bu tarz haberleri kimlerin yaptırdığı konusunda da fikir sahibi olmama rağmen şu anda isimlerini açıklamak istemiyorum ancak zamanı geldiğinde kamuoyu ile bu şahısları da paylaşacağım. Şu an yanımda 300 den fazla insan çalışıyor ve hepsinin hakkını fazlasıyla veriyorum. Diğer yardım ve benzeri durumlarım tanrı ile benim aramda gizli kalacaktır. Şu anda Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın gelmesi ile yeni bir başlangıç yaptım ve ikinci yarının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Tek düşündüğüm futbol ve Kayserispor. Hazırlıklarıma aralıksız devam ederken bu tarz haberlere ben ve menajerim haricinde hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi istiyorum''

Oyuncumuz Asamoah Gyan'ında Belirttiği üzere şahsım ve oyuncumuzun haricinde hiçbir habere itibar etmemenizi rica eder saygılar sunarım.''