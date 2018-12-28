Futbolda ekonomik milat

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanıimzalı yayınlanan açıklama ile futboldaki ekonomik miladın müjdesi verildi.şu ifadeler kullanıldı: "TFF ve TBB, uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı,TBB, futbol kulüplerinin yoğun ilişkide olduğu finans sektörünü temsilen proje içinde yer almaktadır. Bu çalışma, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedeflemektedir.söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi de amaçlanmaktadır." Bu aradaEkonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan dört büyüklerin borcu son yıllarda dağları aştı. 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan büyüklerin toplam borcu 2018'de 10 milyarı buldu. Borçtaki artış ise yüzde 360'a ulaştı. Geçtiğimiz günler de açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin 3 milyar 500 milyon, Galatasaray'ın 2 milyar 689 milyon, Beşiktaş'ın 2 milyar 495 milyon, Trabzonspor'un ise 1.1 milyar lira borcu bulunuyor. TFF ve TBB arasında yapılan iş birliği Türk kulüplerine nefes aldıracak.