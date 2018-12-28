Futbolda ekonomik milat

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören
ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
imzalı yayınlanan açıklama ile futboldaki ekonomik miladın müjdesi verildi. Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkıldığı belirtilen açıklamada
şu ifadeler kullanıldı: "TFF ve TBB, uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır.
TBB, futbol kulüplerinin yoğun ilişkide olduğu finans sektörünü temsilen proje içinde yer almaktadır. Bu çalışma, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedeflemektedir. Ulusal ve Uluslararası platformda sportif başarının devamlılığı için
söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi de amaçlanmaktadır." Bu arada kulüplerin yeni transfer döneminde, sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalınmasının hedeflendiği de açıklamada yer aldı. TOPLAM BORÇ 10 MİLYAR!
Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan dört büyüklerin borcu son yıllarda dağları aştı. 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan büyüklerin toplam borcu 2018'de 10 milyarı buldu. Borçtaki artış ise yüzde 360'a ulaştı. Geçtiğimiz günler de açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin 3 milyar 500 milyon, Galatasaray'ın 2 milyar 689 milyon, Beşiktaş'ın 2 milyar 495 milyon, Trabzonspor'un ise 1.1 milyar lira borcu bulunuyor. TFF ve TBB arasında yapılan iş birliği Türk kulüplerine nefes aldıracak.