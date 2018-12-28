Genelkurmay çatı davasında tahliye kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanı olan eski korgeneral Salih Ulusoy, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Ulusoy'un savunmasını tamamlamasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Genelkurmay Karargahı dışındaki 2 bin 500'ün üstünde ölüm ve yaralama olaylarına ilişkin suçlanan sanıklar hakkındaki dosyaların ayrılarak başka bir dava dosya üzerinden görülmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, olay tarihinde Genelkurmay Harekat Bas¸kanlıgˆı NATO Proje Subayı olan eski yarbay Murat Mala ile Barıs¸ I·c¸in Ortaklık Egˆitim Merkez Komutanı olan eski kurmay albay İlyas Bilgiş'in yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.

Davanın görülmesine 14 Ocak-1 Şubat 2019'da devam edilecek.