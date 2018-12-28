Kış ortasında bahar!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sezonun ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalırken Trabzonspor, hem saha sonuçları hem de ekonomik açıdan müthiş bir ivme yakaladı. İşte bordo-mavililerde yaşanan değişim rüzgarları ve sonuçları:Trabzonspor, devreyi 29 puanla ikinci sırada kapatıp,dedi. Fırtına ilk yarı performanslarına göre geçen sezonla aynı puanı toplamasına karşın son 8 sezonda sıralamada en iyi yeri aldı.Yönetim, aldığı tedbirler ve yaptığı hamleler ile kulübün ekonomisini ayağa kaldırma yolunda önemli bir adım attı.Kısıtlı imkanlara rağmen tesisler modernize edildi. A takım binası baştan sona yenilendi.Tesislerin yanında bulunan 4 katlı bina kiralanarak kulübe kazandırıldı. İdari ofislerle birlikte yönetim birimleri bu binaya taşındı. İdman sahalarında yenileme çalışmaları başlatıldı.Kulübün mağazalarının geçen yıl toplam cirosu 20 milyon lira olurken, son sekiz ayda gelirler 35 milyon liraya ulaştı.Sahadaki başarı tribüne yansıdı.. Trabzon,maçlarını ortalama 27 bin 500 taraftara oynadı.