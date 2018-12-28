Kış ortasında bahar!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sezonun ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalırken Trabzonspor, hem saha sonuçları hem de ekonomik açıdan müthiş bir ivme yakaladı. İşte bordo-mavililerde yaşanan değişim rüzgarları ve sonuçları: SON SEKİZ SEZONDA BİR İLK
Trabzonspor, devreyi 29 puanla ikinci sırada kapatıp, 'Yarışta ben de varım'
dedi. Fırtına ilk yarı performanslarına göre geçen sezonla aynı puanı toplamasına karşın son 8 sezonda sıralamada en iyi yeri aldı. 250 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Yönetim, aldığı tedbirler ve yaptığı hamleler ile kulübün ekonomisini ayağa kaldırma yolunda önemli bir adım attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi göreve geldiğinden bu yana 250 milyon TL'ye yakın ödeme yaptı. TESİSLER MODERNİZE EDİLDİ
Kısıtlı imkanlara rağmen tesisler modernize edildi. A takım binası baştan sona yenilendi. Oda kapasitesi 40'a yükseltilerek, konaklama sorunu ortadan kaldırıldı.
Tesislerin yanında bulunan 4 katlı bina kiralanarak kulübe kazandırıldı. İdari ofislerle birlikte yönetim birimleri bu binaya taşındı. İdman sahalarında yenileme çalışmaları başlatıldı. 8 AYDA 35 MİLYON TL GELİR
Kulübün mağazalarının geçen yıl toplam cirosu 20 milyon lira olurken, son sekiz ayda gelirler 35 milyon liraya ulaştı. Forma satışı da 90 bine ulaşarak en yüksek seviyeye geldi. TARAFTAR TRİBÜNE DÖNDÜ
Sahadaki başarı tribüne yansıdı. F.Bahçe maçında 37 bin 600 seyirciyle rekor kırıldı
. Trabzon,
maçlarını ortalama 27 bin 500 taraftara oynadı.