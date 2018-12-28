Milli takım ağır basar

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş bu teklife nasıl bakar bilmiyorum.. Ama şu net: Milli Takım isteği tam gaz devam ediyor Şenol hocanın..Milli Takım'ın çok önemli maçları var.. Şenol hoca Beşiktaş'ta devam etmek ister ama Milli Takım için TFF'den resmi teklif gelirse kabul edebilir.. Son durumlar bunu gösteriyor hoca cephesinde. Ya da Beşiktaş ve Milli Takımı çalıştırabilir..Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş hamlesi; camiayı karıştıran, Güneşçiler ve Güneş'e karşı olanlar ayrışmasını bitirmeye yönelik.Bu hem camia hem de kamuoyundaki kavgaları bitirmekle kalmayacak, ileride olası tepkilerin de önünü alacak. Mart'ta ya da sezon sonunda Şenol Güneş Milli Takım'a gitmek isterse yönetim diyecek ki,Özetle bir hamle ile iki kuş vurma durumu.Eğer ciddi bir teklifse bana göre Şenol Güneş kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü şu an Lucescu takımın başında ve Güneş'in geleceği konusunda bir garanti yok.Şenol Güneş'e yaptıkları teklif tamamen bir blöf… Hocanın bu teklifi kabul etmeyeceğini biliyorlar.Ben gelecek sezon Güneş'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünmüyorum.Orman bir gün önce 'Görev sürem Mayıs'ta bitiyor, bu yüzden Şenol Hoca ile 1 yıllık sözleşme yaptık' dedi. Ertesi gün resmi siteden Güneş'in sözleşmesini uzatacaklarını söylediler. Bu söylemleri çelişkili buluyorum.Hatta sezon sonunu beklemeden Mart ayında hem millilerde hem Beşiktaş'ta görev yapabilir.3 yıllık birliktelikte her iki taraf için de yıpranmamak olası değil…Şenol Güneş'in şu anda böyle bir öneride alacağı tavır ne olur bunu zaman gösterecektir.En azından takımı elinde tutacak ve oyuncular üstündeki etkisini koruyacaktır. Teknik adam hesap sorabilmeli. Belirsizlik Şenol hocanın gücünü azaltmış olabilirdi.Şimdi futbolcu grubu daha dikkatli olmak zorunda kalacaktır.Şenol Güneş sezonun ilk yarısında başarısız çünkü elindeki kadro yaş itibariyle son kullanma tarihini doldurdu.. Eskiden eczanelere diplomalarını kiralayanlar vardı, devlet önlemini aldı. Lucescu da işte o diploma kiralayan eczacı gibi. Herkes bir gitmekten bahsediyor ama hikayenin sonunda Milli Takım bir yere gidemiyor. Güneş de bir gün Milli Takım'a giderse Beşiktaş'ın birinci adayı Tamer Tuna olur.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sürpriz bir hamle ile teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisinde bulundu. Ancak Güneş'in gönlünde de Milli Takım olduğu biliniyor. Bu tekliften ne sonuç çıkar?Beşiktaşyönetimi, önceki günkü toplantısında sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için teknik direktör Şenol Güneş'le görüşmelere başlama kararı almış ve bunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Güneş'e çevrildi. Bu arada yönetimin, tecrübeli hocaya önereceği rakamın şu anda kazandığı 2.5 milyon Euro'nun günümüz kurundan TL karşılığı olacağı gelen bilgiler arasında. Buna göre Güneş, yeni sözleşmeyi kabul ederse yıllık 15 milyon TL civarında ücret alacak.