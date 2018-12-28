Onazi Trabzonspor’un ‘Atiba’sıydı

BUGÜN NELER OLDU

Geçmiş yıllarda yapılan yanlış transferler sonucu içinden çıkılmaz mali bilançonun getirdiği zorunluluktan oluşan bir takım bu... Ve bu zorunluluk bir gerçeği ortaya çıkardı:Bu takımın genlerine döndüğünde gelinen bu nokta sürpriz sayılmamalı. Yıllardır bir şeyi sürekli yazdım; Trabzonspor'u şampiyon yapan değerler kendi öz kaynaklarını potansiyel kılmaktır.Yalnız Onazi'nin sakatlanması da büyük bir boşluk oluşturduğu için yerine mutlaka transfer yapılması gerekiyor.Ligin ilk yarısında umut veren bir futbol sergilediler ama seyrek olsa da olumsuz performanslarını da gördük. En büyük eksikleri kontrol futbolunu uygulayamamaları. Oyunu tutamıyorlar, hep dikine oynamak da fizik olarak yıpratıcı oluyor. En son canlı örneği Beşiktaş maçındaki 55 dakika iyi oyundan sonra mahkum oynadıkları son 30 dakika.Bana göre bir de önemli kayıpları var; Onazi... Yıldız olmasa da bazı oyuncular bir takımın olmazsa olmazıdır. Önceki yıllarda Atiba Beşiktaş için neyse Onazi de Trabzonspor için odur.Şampiyonluk şansı, önünde Başakşehir gibi bir takım varken zor görünüyor ama bence Trabzonspor, Galatasaray'la birlikte ikincilik için en şanslı takım. Ancak futbol enteresan bir spor, şayet ikinci yarının ilk maçında evlerinde Başakşehir'i yenerlerse hem potaya hem de havaya girerler.Trabzonspor ilk yarının son haftalarında müthiş bir hava yakaladı. Sosa'nın kaptanlığını ve liderliğini kabul eden oyuncular Ünal Karaman'ı da kucaklayarak müthiş bir takım oyunu ile haklı zaferler kazandılar. Sakınan göze çöp batarmış, orta sahanın enerji santraliKaraman, Onazi ayarında bir oyuncuyu takım içinden çıkaramazsa yönetim mutlaka bir oyuncu almalıdır.Sezonu oyun istikrarı ile götürüyorlardı ama sonuç almak için kararlar aldılar. Şu anda ligin ne oynadığını bilen, oyuncularını verimli kullanan takımlarından. Sahasında kazanıyor. Ciddi şampiyonluk adayıdır.Sosa'nın sakatlığı devre arasında geçer derken, Onazi'nin sezonu kapatması büyük talihsizlik. 10 yıl önce egosu Barcelona soyunma odasından sığmayan İbrahimovic bir yılda takımdan gönderilmişti. Burak ve Onur operasyonunu buna benzetiyorum.Onazi olsa yarışta aynı puandaki takımlar kadar şansı var derdim ama koskoca Manchester United aynı mevkide Roy Keane sakatlandığında şampiyonluğu vermişti.Trabzonspor, karların içerisinde yükselen kardelen çiçeği gibi. Mecburiyetten de olsa gençlerin önü açıldı. Sürekli para ve krizlerle gündemi işgal eden