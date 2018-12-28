Onazi Trabzonspor’un ‘Atiba’sıydı

SORU 1 Trabzonspor ilk devrenin en iyi ekiplerinden biriydi ancak son hafta Onazi'yi sakatlığa kurban verdiler. Trabzonspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? İSKENDER GÜNEN:
Geçmiş yıllarda yapılan yanlış transferler sonucu içinden çıkılmaz mali bilançonun getirdiği zorunluluktan oluşan bir takım bu... Ve bu zorunluluk bir gerçeği ortaya çıkardı: Sözde yıldız transferlerle başarının gelme şansı yok.
Bu takımın genlerine döndüğünde gelinen bu nokta sürpriz sayılmamalı. Yıllardır bir şeyi sürekli yazdım; Trabzonspor'u şampiyon yapan değerler kendi öz kaynaklarını potansiyel kılmaktır. Şampiyon olabilirler mi? Neden olmasın.
Yalnız Onazi'nin sakatlanması da büyük bir boşluk oluşturduğu için yerine mutlaka transfer yapılması gerekiyor. ÖMER ÜRÜNDÜL:
Ligin ilk yarısında umut veren bir futbol sergilediler ama seyrek olsa da olumsuz performanslarını da gördük. En büyük eksikleri kontrol futbolunu uygulayamamaları. Oyunu tutamıyorlar, hep dikine oynamak da fizik olarak yıpratıcı oluyor. En son canlı örneği Beşiktaş maçındaki 55 dakika iyi oyundan sonra mahkum oynadıkları son 30 dakika. Ünal Karaman'ın devre arasında çalışma yapması lazım.
Bana göre bir de önemli kayıpları var; Onazi... Yıldız olmasa da bazı oyuncular bir takımın olmazsa olmazıdır. Önceki yıllarda Atiba Beşiktaş için neyse Onazi de Trabzonspor için odur. AHMET ÇAKAR:
Şampiyonluk şansı, önünde Başakşehir gibi bir takım varken zor görünüyor ama bence Trabzonspor, Galatasaray'la birlikte ikincilik için en şanslı takım. Ancak futbol enteresan bir spor, şayet ikinci yarının ilk maçında evlerinde Başakşehir'i yenerlerse hem potaya hem de havaya girerler. LEVENT TÜZEMEN:
Trabzonspor ilk yarının son haftalarında müthiş bir hava yakaladı. Sosa'nın kaptanlığını ve liderliğini kabul eden oyuncular Ünal Karaman'ı da kucaklayarak müthiş bir takım oyunu ile haklı zaferler kazandılar. Sakınan göze çöp batarmış, orta sahanın enerji santrali Onazi'nin sakatlığı Trabzon'da ritim bozukluğu yaratabilir.
Karaman, Onazi ayarında bir oyuncuyu takım içinden çıkaramazsa yönetim mutlaka bir oyuncu almalıdır. GÜRCAN BİLGİÇ:
Sezonu oyun istikrarı ile götürüyorlardı ama sonuç almak için kararlar aldılar. Şu anda ligin ne oynadığını bilen, oyuncularını verimli kullanan takımlarından. Sahasında kazanıyor. Ciddi şampiyonluk adayıdır. BÜLENT TİMURLENK:
Sosa'nın sakatlığı devre arasında geçer derken, Onazi'nin sezonu kapatması büyük talihsizlik. 10 yıl önce egosu Barcelona soyunma odasından sığmayan İbrahimovic bir yılda takımdan gönderilmişti. Burak ve Onur operasyonunu buna benzetiyorum. Yusuf ve Abdülkadir'in önü açıldı.
Onazi olsa yarışta aynı puandaki takımlar kadar şansı var derdim ama koskoca Manchester United aynı mevkide Roy Keane sakatlandığında şampiyonluğu vermişti. FATİH DOĞAN:
Trabzonspor, karların içerisinde yükselen kardelen çiçeği gibi. Mecburiyetten de olsa gençlerin önü açıldı. Sürekli para ve krizlerle gündemi işgal eden Burak Yılmaz'ın gönderilme kararı ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılması, doğru hamlelerin en önemli halkasıydı.