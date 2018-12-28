Ozan Kabak ‘hayır’ dedi

Fatih Terim'in A Takım'a kazandırdığı 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın geleceği ile ilgili açıklama dün geldi. Genç oyuncu anlaşama sağlayamadıklarını belirten yönetim şu ifadeleri kullandı: "
Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim sonuçsuz bırakılmış ve temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir.
Ozan Kabak'ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır." Ozan'ın, sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır"
maddesi bulunuyor. Bu rakamı ödeyen kulüp genç yıldız adayını renklerine bağlamış olacak. 27 MİLYON TL VERGİ BORCU ÖDENDİ
Devre arasında transfer yapabilmek için borçlarını kapatması gereken Galatasaray yönetimi, dün 27 milyon TL vergi borcunu ödedi. Yerli futbolculara yine Ocak ayında geçerli senetler verilirken, UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdı için tüm takımdan imzalar alındı. FATİNOĞLU DİSİPLİN'E SEVK EDİLDİ
Galatasaray'da geçen hafta yönetim kurulunda alınan kararı Disiplin Kurulu uygulamaya koydu. Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Akad imzasıyla gönderilen yazılı mektuplarda eski başkan adayı Ali Fatinoğlu ve birkaç üye Displin'e sevk edildi. Fatinoğlu, konuyla ilgili olarak "Yapılan davranış son derece yanlış. Galatasaray'ın iyiliği için verilecek her cezada boynumuz kıldan incedir. Yeter ki Galatasaray'a bir faydası olsun" dedi.