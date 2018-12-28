Ozan Kabak ‘hayır’ dedi

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Fatih Terim'in A Takım'a kazandırdığı 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın geleceği ile ilgili açıklama dün geldi. Genç oyuncu anlaşama sağlayamadıklarını belirten yönetim şu ifadeleri kullandı:Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafındanOzan Kabak'ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır." Ozan'ın, sözleşmesindemaddesi bulunuyor. Bu rakamı ödeyen kulüp genç yıldız adayını renklerine bağlamış olacak.Devre arasında transfer yapabilmek için borçlarını kapatması gereken Galatasaray yönetimi, dün 27 milyon TL vergi borcunu ödedi. Yerli futbolculara yine Ocak ayında geçerli senetler verilirken, UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdı için tüm takımdan imzalar alındı.Galatasaray'da geçen hafta yönetim kurulunda alınan kararı Disiplin Kurulu uygulamaya koydu. Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Akad imzasıyla gönderilen yazılı mektuplarda eski başkan adayı Ali Fatinoğlu ve birkaç üye Displin'e sevk edildi. Fatinoğlu, konuyla ilgili olarak "Yapılan davranış son derece yanlış. Galatasaray'ın iyiliği için verilecek her cezada boynumuz kıldan incedir. Yeter ki Galatasaray'a bir faydası olsun" dedi.