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ikilemi

'in ipini çektiği 28 yaşındaki defans, yönetiminin gözdesi. Tecrübeli çalıştırıcı, üç kez kendi isteği ile maça çıkmayan 'i ikinci yarı kadroda düşünmüyor. Yönetim ise alacakları için sorun çıkarmayan oyuncudan oldukça memnun

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Serdar Aziz ikilemi
Galatasaray'da Serdar Aziz depremi yaşanıyor. Teknik heyetin Antalya kampına götürmeme kararı aldığı Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'a "Oyuncuna kulüp bul'' mesajı iletildi. Geçen sezon Kasımpaşa maçının devre arasında 'Ağrılarım var'' diyerek oynamayan Serdar, bu sezon Göztepe karşılaşması öncesi son anda kadrodan çıktı. "Midem rahatsız, halsizim" dediği Sivasspor maçı bardağı taşıran damla oldu. Fatih Terim ipini çekse de yönetimin en memnun olduğu oyuncunun Serdar olduğu ortaya çıktı. Çünkü ödemelerini zamanında almasa da kulüp tarafından kendisine Ocak tarihli verilen senetleri kabul etti ve alacakları için hiç sorun çıkarmadı. Yerli futbolcular arasında en fazla alacağı olan ismin Serdar Aziz olduğu öğrenildi. Galatasaray, 28 yaşındaki defans oyncusunu 4-5 milyon Euro'ya satmak istiyor.
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Serdar Aziz ikilemi
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