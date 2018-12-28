Serdar Aziz ikilemi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Serdar Aziz depremi yaşanıyor. Teknik heyetin Antalya kampına götürmeme kararı aldığı Serdar'ınGeçen sezon Kasımpaşa maçının devre arasında 'Ağrılarım var'' diyerek oynamayan Serdar, bu sezon Göztepe karşılaşması öncesi son anda kadrodan çıktı. "Midem rahatsız,Fatih Terim ipini çekse de yönetimin en memnun olduğu oyuncunun Serdar olduğu ortaya çıktı. Çünkü ödemelerini zamanında almasa da kulüp tarafından kendisine Ocak tarihli verilen senetleri kabul etti ve alacakları için hiç sorun çıkarmadı. Yerli futbolcular arasında en fazla alacağı olan ismin Serdar Aziz olduğu öğrenildi.