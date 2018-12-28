Tam isabet!

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Fenerbahçe'deYassine Benzia tam bir hayal kırıklığı yaşattı...Cezayirli oyuncu, sezonun ilk yarısı boyuncaHücum bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kaleye isabetli şut dahi çekemedi.Benzia'nın bu performansı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transferdeki başarısını bir kez daha sorgulattı.Yönetimin, sezon sonunda Benzia ile ilgili opsiyonu kullanmak istemediği gelen bilgiler arasında.Damien Comolli, Yassine Benzia'nın imza töreninde şunları söylemişti: "Lille'den telefon geldi. Bana 'Bizden hangi oyuncuyu istersiniz?' diye sordular. Ben de direkt 'Benzia' dedim. 16 yaşından bu yana takip ettiğim bir oyuncuydu. 'Maddi olarak karşılayamayız' dedim. Kiralık olarak alabileceğimiz söylendi. Bizim için inanılmaz bir fırsattı. Son gün için harika bir fırsattı. Çünkü finansal olarak ulaşamayacağımız bir noktadaydı..."