Trezeguet imzayı attı annesinin ayaklarını öptü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarının flaş takımlarından Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet, devre arasını fırsat bildi ve Kahire'de Shadwa Elhadary ile dünya evine girdi. Lüks bir otelde yapılan düğüne Mısır Futbol Federasyonu Başkanı, Mısır Spor Bakanı, ülke futbolu ve siyasetinin önde gelen isimleri katıldı. Mısırlı oyuncu düğün sırasında önce annesinin elini öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışları altında yere yatan yıldız futbolcu, bu kez annesini ayaklarından öptü. Bunun bir Mısır geleneği olduğu, büyüğe saygı ve bağlılığı simgelediği ifade edildi. Trezeguet'nin milli takımdan çok yakın arkadaşı Mohamed Salah takımı Liverpool'un Newcastle ile oynadığı maç nedeniyle düğüne katılamadı. Ancak maç sonrası telefonla damadı tebrik etti.