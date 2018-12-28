Türkiye Kupası şampiyonları (Tüm şampiyonlar)

Ziraat Türkiye Kupası bu sene de yine büyük heyecan fırtınası yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimlerinde Galatasaray; Boluspor ile, Fenerbahçe; Ümraniyespor ile, Medipol Başakşehir Hatayspor ile, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti.
2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor kazandı. Bu kupa Akhisarspor'un tarihinde kazandığı ilk Türkiye Kupası olarak tarihe geçti. Ayrıca Akhisarspor; Türkiye Kupasını kazandığı için ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti.
TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI (TÜM ŞAMPİYONLAR)
17/18 Akhisarspor
16/17 Konyaspor
15/16 Galatasaray SK
14/15 Galatasaray SK
13/14 Galatasaray SK
12/13 Fenerbahçe SK
11/12 Fenerbahçe SK
10/11 Beşiktaş JK
09/10 Trabzonspor
08/09 Beşiktaş JK
07/08 Kayserispor
06/07 Beşiktaş JK
05/06 Beşiktaş JK
04/05 Galatasaray SK
03/04 Trabzonspor
02/03 Trabzonspor
01/02 Kocaelispor
00/01 Gençlerbirliği SK
99/00 Galatasaray SK
98/99 Galatasaray SK
97/98 Beşiktaş JK
96/97 Kocaelispor
95/96 Galatasaray SK
94/95 Trabzonspor
93/94 Beşiktaş JK
92/93 Galatasaray SK
91/92 Trabzonspor
90/91 Galatasaray SK
89/90 Beşiktaş JK
88/89 Beşiktaş JK
87/88 Sakaryaspor
86/87 Gençlerbirliği SK
85/86 Bursaspor
84/85 Galatasaray SK
83/84 Trabzonspor
82/83 Fenerbahçe SK
81/82 Galatasaray SK
80/81 MKE Ankaragücü
79/80 Altay SK
78/79 Trabzonspor
78/79 Fenerbahçe SK
76/77 Trabzonspor
75/76 Galatasaray SK
74/75 Beşiktaş JK
73/74 Fenerbahçe SK
72/73 Galatasaray SK
71/72 MKE Ankaragücü
70/71 Eskişehirspor
69/70 Göztepe
68/69 Göztepe
67/68 Fenerbahçe SK
66/67 Altay SK
65/66 Galatasaray SK
64/65 Galatasaray SK
63/64 Galatasaray SK
62/63 Galatasaray SK