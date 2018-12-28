Türkiye Kupası şampiyonları (Tüm şampiyonlar)

Ziraat Türkiye Kupası bu sene de yine büyük heyecan fırtınası yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimlerinde Galatasaray; Boluspor ile, Fenerbahçe; Ümraniyespor ile, Medipol Başakşehir Hatayspor ile, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti.

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor kazandı. Bu kupa Akhisarspor'un tarihinde kazandığı ilk Türkiye Kupası olarak tarihe geçti. Ayrıca Akhisarspor; Türkiye Kupasını kazandığı için ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI (TÜM ŞAMPİYONLAR)

17/18 Akhisarspor

16/17 Konyaspor

15/16 Galatasaray SK

14/15 Galatasaray SK

13/14 Galatasaray SK

12/13 Fenerbahçe SK

11/12 Fenerbahçe SK

10/11 Beşiktaş JK

09/10 Trabzonspor

08/09 Beşiktaş JK

07/08 Kayserispor

06/07 Beşiktaş JK

05/06 Beşiktaş JK

04/05 Galatasaray SK

03/04 Trabzonspor

02/03 Trabzonspor

01/02 Kocaelispor

00/01 Gençlerbirliği SK

99/00 Galatasaray SK

98/99 Galatasaray SK

97/98 Beşiktaş JK

96/97 Kocaelispor

95/96 Galatasaray SK

94/95 Trabzonspor

93/94 Beşiktaş JK

92/93 Galatasaray SK

91/92 Trabzonspor

90/91 Galatasaray SK

89/90 Beşiktaş JK

88/89 Beşiktaş JK

87/88 Sakaryaspor

86/87 Gençlerbirliği SK

85/86 Bursaspor

84/85 Galatasaray SK

83/84 Trabzonspor

82/83 Fenerbahçe SK

81/82 Galatasaray SK

80/81 MKE Ankaragücü

79/80 Altay SK

78/79 Trabzonspor

78/79 Fenerbahçe SK

76/77 Trabzonspor

75/76 Galatasaray SK

74/75 Beşiktaş JK

73/74 Fenerbahçe SK

72/73 Galatasaray SK

71/72 MKE Ankaragücü

70/71 Eskişehirspor

69/70 Göztepe

68/69 Göztepe

67/68 Fenerbahçe SK

66/67 Altay SK

65/66 Galatasaray SK

64/65 Galatasaray SK

63/64 Galatasaray SK

62/63 Galatasaray SK