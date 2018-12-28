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şampiyonları (Tüm şampiyonlar)

En büyük hobisi futbol olan futbolseverler şampiyonlarını araştırıyor. Türkiye Kupası tüm şampiyonlar listesi özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Türkiye Kupasını en çok kazanan takım konumunda 17 şampiyonluk ile bulunuyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:30
Türkiye Kupası şampiyonları (Tüm şampiyonlar)

Ziraat Türkiye Kupası bu sene de yine büyük heyecan fırtınası yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimlerinde Galatasaray; Boluspor ile, Fenerbahçe; Ümraniyespor ile, Medipol Başakşehir Hatayspor ile, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti.

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor kazandı. Bu kupa Akhisarspor'un tarihinde kazandığı ilk Türkiye Kupası olarak tarihe geçti. Ayrıca Akhisarspor; Türkiye Kupasını kazandığı için ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI (TÜM ŞAMPİYONLAR)

17/18 Akhisarspor

16/17 Konyaspor

15/16 Galatasaray SK

14/15 Galatasaray SK

13/14 Galatasaray SK

12/13 Fenerbahçe SK

11/12 Fenerbahçe SK

10/11 Beşiktaş JK

09/10 Trabzonspor

08/09 Beşiktaş JK

07/08 Kayserispor

06/07 Beşiktaş JK

05/06 Beşiktaş JK

04/05 Galatasaray SK

03/04 Trabzonspor

02/03 Trabzonspor

01/02 Kocaelispor

00/01 Gençlerbirliği SK

99/00 Galatasaray SK

98/99 Galatasaray SK

97/98 Beşiktaş JK

96/97 Kocaelispor

95/96 Galatasaray SK

94/95 Trabzonspor

93/94 Beşiktaş JK

92/93 Galatasaray SK

91/92 Trabzonspor

90/91 Galatasaray SK

89/90 Beşiktaş JK

88/89 Beşiktaş JK

87/88 Sakaryaspor

86/87 Gençlerbirliği SK

85/86 Bursaspor

84/85 Galatasaray SK

83/84 Trabzonspor

82/83 Fenerbahçe SK

81/82 Galatasaray SK

80/81 MKE Ankaragücü

79/80 Altay SK

78/79 Trabzonspor

78/79 Fenerbahçe SK

76/77 Trabzonspor

75/76 Galatasaray SK

74/75 Beşiktaş JK

73/74 Fenerbahçe SK

72/73 Galatasaray SK

71/72 MKE Ankaragücü

70/71 Eskişehirspor

69/70 Göztepe

68/69 Göztepe

67/68 Fenerbahçe SK

66/67 Altay SK

65/66 Galatasaray SK

64/65 Galatasaray SK

63/64 Galatasaray SK

62/63 Galatasaray SK

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Türkiye Kupası şampiyonları (Tüm şampiyonlar)
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