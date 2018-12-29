90 dakika sonra gerçek Beşiktaşlı

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Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Torino ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in tapusunu almak için 1 maç kaldı. Anlaşmaya göre, Ljajic'in 17 resmi maçta forma giymesi halinde Beşiktaş, İtalyan kulübüne 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedeli haricinde 5 milyon 250 bin Euro daha ödeyecek ve yıldız futbolcunun tapusunu alacak.7 yaşındaki oyuncu ikinci devrenin ilk maçında Akhisar'a karşı forma giydiği takdirde opsiyon devreye girmiş olacak.