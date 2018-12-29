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90 dakika sonra gerçek Beşiktaşlı

Torino’dan kiralanan Ljajic, bir maç daha forma giyerse ’ın sözleşmeli oyuncusu olacak

Giriş Tarihi: 29.12.2018
90 dakika sonra gerçek Beşiktaşlı
Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Torino ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in tapusunu almak için 1 maç kaldı. Anlaşmaya göre, Ljajic'in 17 resmi maçta forma giymesi halinde Beşiktaş, İtalyan kulübüne 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedeli haricinde 5 milyon 250 bin Euro daha ödeyecek ve yıldız futbolcunun tapusunu alacak. Kartal bu parayı Lens transferinde olduğu gibi sezon sonu ve taksitler halinde ödemeye başlayacak. 27 yaşındaki oyuncu ikinci devrenin ilk maçında Akhisar'a karşı forma giydiği takdirde opsiyon devreye girmiş olacak.
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90 dakika sonra gerçek Beşiktaşlı
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