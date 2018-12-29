Adana Demirspor'a CEO atandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, icra kurulu başkanı ve üst yönetici olarak Mehmet Fatih Özlük görevlendirildi.

Yapılan açıklamada, 78'inci kuruluş yıl dönümünü geride bırakan mavi-lacivertlilerde, kurumsallaşma çalışmaları ve değişim sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, kulübün icra kurulu başkanı ve üst yöneticisi olarak Mehmet Fatih Özlük'ün atandığı duyuruldu.

ÖZLÜK: "KULÜBÜMÜZÜN İTİBARINI ARTIRACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Fatih Özlük, önceliğinin, başkan Murat Sancak'ın önderliğinde kulübü kurumsallaştırmak olduğunu belirtti.

Kurumsallaşma sürecinin hızlanacağını aktaran Özlük'ün, şu görüşleri paylaşıldı:

"Adana Demirspor, yaklaşık 80 yıllık bir kültüre sahip. Böylesine köklü bir kurumun, kişilere bağlı olmadan, isimlerden ve unvanlardan bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesi, gücünü kaybetmeden oyunda kalması gerekiyor. Profesyonel iş hayatımda pek çok durumla karşılaştım ve başarıyı hedefleyerek mücadele ettim. Tecrübemi, başkanımızın da desteği ile Adana Demirspor'a aktaracağımı, kurumsallaşmayla birlikte kulübümüzün itibarını katbekat artıracağımızı taahhüt ediyorum."

Adana Demirspor Kulübünün tüzüğünü de hatırlatan Özlük'ün, "Tüzüğümüzün 5'inci maddesinde amacımızın, Türk sporunu başarıyla temsil etmek olduğu yazıyor. Yeni yönetimle bu amacı tekrar hatırlayacağız. Hem oyuncularımızın azmi hem de taraftarımızın kulübe olan bağlılığı sayesinde, temsiliyet görevimizi layığıyla yapacağız. Adana Demirsporlu olarak bu benim boynumun borcudur." şeklindeki görüşlerine yer verildi.