Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Demba Ba cepte!

cepte!

Cimbom, hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Senegalli forveti, daha iyi bir alternatif için beklemeye

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Demba Ba cepte!
Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho'yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı. 33 yaşındaki Senegalli forvetle 5 aylığına 1.3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcunun kulübü Shaghai Shenhua ile de sezon sonuna kadar ücretsiz kiralama konusunda el sıkışıldı. Ancak sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle Demba Ba için biraz daha bekleme kararı aldı. İkinci forvet olarak düşünülen Ba'dan daha iyi bir alternatif bulunmazsa bu transfer resmiyete dökülecek. 1985 doğumlu yıldız oyuncu, sakatlık problemi olmadığını ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeye hazır olduğunu bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demba Ba cepte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN