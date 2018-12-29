Demba Ba cepte!

BUGÜN NELER OLDU

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho'yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı.Ancak sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle Demba Ba için biraz daha bekleme kararı aldı. İkinci forvet olarak düşünülen Ba'dan daha iyi bir alternatif bulunmazsa bu transfer resmiyete dökülecek. 1985 doğumlu yıldız oyuncu, sakatlık problemi olmadığını ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeye hazır olduğunu bildirdi.