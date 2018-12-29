Dev projeye süper destek

BUGÜN NELER OLDU

TFF ve TBB'nin futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için yapacağı projesi, başkanlardan destek gördü. Lisans iptalinden, puan silmeye kadar pek çok yaptırımı olacak bu çalışma içinTürk futbolu için atılan çok olumlu bir adım.Sonuçlanması için de TürkiyeFutbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz.5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik.. Sonra Kulüpler Birliği, TFF ve Bankalar Birliği çalışma yaptı.Düşünülen şey 11 sene. En önemli olan faiz. Ne kadar yük getirecek? Belli bir miktarına temlik koyulacak. Bu kulüple- rin kurtuluşu olacak. Bundan sonra herkes hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eder. Ben geçen senelerde söyledim; 'diye. Önümüzdeki 10 yılda başka şampiyonlar çıkabilir.Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model...Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile olmasını gönülden diliyoruz.Benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu bir... Zaten deniz bitti, mecburdular.Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyorum.Fenerbahçe olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık.. Bu uygulamanın en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli görmekteyizKulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor.Kesinlikle çok olumlu bir adım.Kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedefliyor. Ulusal ve Uluslararası platformda başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi amaçlanıyor. Bir diğer hedef ise kulüplerin yeni transfer döneminde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket etmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalması.