Dev projeye süper destek

TFF ve TBB'nin futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için yapacağı projesi, başkanlardan destek gördü. Lisans iptalinden, puan silmeye kadar pek çok yaptırımı olacak bu çalışma için başkanların düşünceleri şöyle: FİKRET ORMAN
(Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı):
Türk futbolu için atılan çok olumlu bir adım. Bu projeyi destekliyoruz.
Sonuçlanması için de Türkiye
Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. ALİ AY (Bursaspor):
5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik. Maliye Bakanımız Berat Albayrak da devreye girdi. Ziraat Bankası'nı toplantıya çağırdı
. Sonra Kulüpler Birliği, TFF ve Bankalar Birliği çalışma yaptı. Devlet orada bir yaptırım koyacak. Lisans vermeyecek, lisans iptal edecek, puan silme olayı gelecek. Belki bir kanun çıkacak ve yöneticiler, yaptıkları harcamalardan sorumlu olacak.
Düşünülen şey 11 sene. En önemli olan faiz. Ne kadar yük getirecek? Belli bir miktarına temlik koyulacak. Bu kulüple- rin kurtuluşu olacak. Bundan sonra herkes hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eder. Ben geçen senelerde söyledim; 'Baştaki kulüpler yerinde sayacak, aşağıdakiler Avrupa'ya gidecek'
diye. Önümüzdeki 10 yılda başka şampiyonlar çıkabilir. Bunun için de bütçe disiplininden ayrılmadan hareket etmek gerekir. MUSTAFA CENGİZ (Galatasaray):
Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model... Devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik.
Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile olmasını gönülden diliyoruz. AHMET AĞAOĞLU (Trabzonspor):
Benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu bir... Zaten deniz bitti, mecburdular. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz.
Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyorum. FENERBAHÇE:
Fenerbahçe olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin ortak bir platformda fikir birliğine varmasıyla ulaşılacağına inanıyoruz
. Bu uygulamanın en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli görmekteyiz EROL BEDİR (Kayserispor):
Kulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz.
Kesinlikle çok olumlu bir adım. TFF VE TBB İŞ BİRLİĞİ NEYİ AMAÇLIYOR?
Kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedefliyor. Ulusal ve Uluslararası platformda başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi amaçlanıyor. Bir diğer hedef ise kulüplerin yeni transfer döneminde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket etmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalması.