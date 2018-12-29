Halilhodzic’ten tavsiye: Slimani’ye sabredin

BUGÜN NELER OLDU

Cezayir Milli Takımı'nın eski hocası Vahid Halilhodzic, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan eski öğrencisi Slimani'yi değerlendirdi. Halilhodzic, "Slimani son dönemlerde çok fazla takım değiştirdi. Sorunu da bu oldu. Kararsızlığının bedelini ödüyor. Transfer olduğunda hemen uyum sağlamak kolay olmuyor. Zamana ihtiyacı var. Bence kaliteli bir forvet. Güçlü bir şekilde geri dönecektir" dedi.Fenerbahçeli yöneticiler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şener Özbayraklı ile şu ana kadar masaya oturmadı. Milli sağ beke yönetimden henüz bir çağrı yapılmazken Şener'in Fenerbahçe ile yeniden sözleşme imzalayarak 4 yıldır forma giydiği kulüpte yoluna devam etmeyi istediği gelen bilgiler arasında.