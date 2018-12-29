Olcay ve Zeki’ye ‘kulüp bul’ denildi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın ardından iki ismin daha bileti kesildi. Bordo-mavili takımdan yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Olcay ile sezon başında maç başı olarak sözleşme imzalanan Zeki Yavru'ya, "Kendinize kulüp bulun" denildi. Bu futbolcuların kulüp bulmaması veya ayrılmak istememesi durumunda yönetimin farklı yaptırımlar uygulayabileceği öğrenildi.Trabzonspor'un İranlı futbolcuları Vahid Amiri ile Majid Hosseini, Asya Kupası için milli takıma çağrıldı. 5 Ocak-1 Şubat arası düzenlenecek turnuvada İran'ın grup maçları 7-12 Ocak'ta oynanacak. İki futbolcunun devre arası kampının yanı sıra ligde de kritik maçları kaçırması söz konusu.