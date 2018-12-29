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Son golünü tabutta attı...

’nın Tamulipas eyaletine bağlı Victoria şehrinde amatör futbol kulübü ’ta forma giyen futbolcu ’nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları ölen takım arkadaşlarını sahaya getirerek tabutla gol attırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 16:45
Son golünü tabutta attı...

Amatör futbol takımının oyuncuları ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirdi. Meksika'nın Victoria şehrinde amatör futbol takımı Deportivo Llamas'ta forma giyen Noe Acuna'nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları Acuna'yı sahaya getirerek tabutta gol attırdılar.

Hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına 'tabutta da olsa son golümü atmak isterim' dediği bilinen Acuna'nın naaşı ailesi ve eşinden izin alınıp, semt sahasına getirilerek, kale önüne konuldu. Kaleciden başlayarak tüm takım arkadaşları aralarında paslaşırken, son olarak da tabuta çarptırılan meşin yuvarlak ağlara gitti. Atılan golün ardından buruk bir gol sevinci yaşandı.

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Son golünü tabutta attı...
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