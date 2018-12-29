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Sosa’dan iyi haber geldi

Sakatlığı süren ’un yıldızı, 3 Ocak’ta başlayacak olan devre arası kampında yer almak istediğini söyledi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Sosa’dan iyi haber geldi
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Jose Sosa, teknik heyete ulaşarak tam olarak hazır olmasa da 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampında yer almak istediğini iletti. Arjantinli yıldızın bu özverisi teknik heyeti fazlasıyla memnun ederken, oyuncunun kampın son günlerine doğru Antalya'ya gelmesi ve ardından Trabzon'da son kontrollerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi. Ancak Sosa'nın ikinci yarının ilk haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu vurgulandı.
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Sosa’dan iyi haber geldi
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