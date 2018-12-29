Sosa’dan iyi haber geldi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Jose Sosa, teknik heyete ulaşarak tam olarak hazır olmasa da 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampında yer almak istediğini iletti.teknik heyeti fazlasıyla memnun ederken, oyuncunun kampın son günlerine doğru Antalya'ya gelmesi ve ardından Trabzon'da son kontrollerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi. Ancak Sosa'nın ikinci yarının ilk haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu vurgulandı.