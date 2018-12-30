15 milyon €’luk paket

BUGÜN NELER OLDU

Yazın Gomis'i Al-Hilal'e satan ve FFP'ye takılmayan G.Saray'ın ocak ayında da kurtarıcısı Suudi Arabistan'dan çıktı. Teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getiren Al-İttihad, Garry Rodrigues ve Maicon'u transfer etmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Rodrigues için Al-İttihad ile 10 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki son görüşmelerin gerçekleştirildiği ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu belirtildi.Sarıkırmızılılarda satılacaklar listesine konulan Maicon da Suudi Arabistan yolunda.İki transfer sürecini de G.Saray'a Onyekuru ve Ndiaye'yi getirenyönetiyor. D'Avila bu satışlarla bir taşla iki kuş vuracak.UEFA'NIN G.Saray'a "Satmadan alamazsın" dediğini biliyoruz. Al İttihad Kulübü'nün Rodrigues'e 10 milyon Euro, Maicon'a 5 milyon Euro vermesi, ihtiyaç duyulan golcünün alınması için ciddi kaynak olacaktır. Rodrigues zaten geçen yılki formunda değil. Macion da çok ağırdı. İki oyuncunun satılmasını makul buluyorum. Birdenbire Serdar Aziz'e "Kulüp bul" demenin yanı sıra Ozan Kabak'ı "7.5 milyon Euro veren alır" maddesinin sakız gibi çiğnendiğine bakılırsa, "Galatasaray yönetimi iflas mı açıklıyor?" sorusu aklıma geldi. Ayrıca Ozan'a yönetimin sözleşme önermemesini "7.5 milyon Euro iyi para, satalım ve kasaya sıcak para girsin" olarak algılıyorum. Savunmayı "Sil baştan" yapmak dilerim Nasreddin Hoca'nın "Ya tutarsa?" işine benzemez..