Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı yendi

Bu sonuçla ev sahibi takım 9. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 16-0'lık seri yakalayarak Pınar Karşıyaka karşısında 5. dakikayı 16-2 önde geçti. Çeyrek boyunca sert savunmasıyla ön plana çıkan lacivert-beyazlılar, hızlı hücumların yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle ilk periyodu 25 sayı farkla 33-8 önde bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, Metecan Birsen'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 40-11. Pınar Karşıyaka, skor avantajıyla rotasyona giden ev sahibi ekip karşısında İlkan Karaman, Walker ve Marei'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı. Beaubois, Motum ve Simon ile oyunun kontrolü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, devreyi 58-33 üstün kapattı.

İkinci yarıda Motum, Doğuş Balbay ve Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, İzmir temsilcisinin farkı kapatmasına izin vermedi. Oyundan düşen Pınar Karşıyaka karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 84-55 üstün gitti.

Mücadelenin dördüncü periyoduna Beaubois'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 89-55. Kalan sürede farkı koruyan lacivert-beyazlılar, maçı 104-76 kazandı.