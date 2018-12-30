Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bırakıp gidemem

Bırakıp gidemem

Rodallega, ’daki geleceğiyle ilgili olarak, “Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Beni ’dan isteyenler de var ama şu an çantamı alıp buradan gidemem” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Bırakıp gidemem
Trabzonspor'da ilk yarıyı 9 golle kapatan Hugo Rodallega takımdaki geleceği hakkında Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. Rodallega, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunum ve yaptığım her şeyden çok mutlu oldum. Ama geleceğim şu an belirsiz, çünkü Trabzonspor ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmem var. Kulübüm benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi istiyorlar. Ancak ayrılmam için para ödenmesi gerekiyor ve bu oldukça zor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da Avrupa'da devam edeceğim. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bırakıp gidemem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN