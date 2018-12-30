Burak Yılmaz satrancı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'u 1.9 milyon Euro'luk alacağı için TFF'ye şikâyet eden Burak Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya vardı.Burak'ın bedavaya gitme fikrine sıcak bakmayan bordomavili yönetim, TFF'nin verdiği son gün olan 4 Ocak tarihine kadar futbolcunun alacaklarını ödeyip, Beşiktaş'la masaya oturmanın hesaplarını yapıyor.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu iki plan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuyu ikna eden Beşiktaş ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Burak Yılmaz'ı forvet listesinin en üstüne koyan siyah-beyazlılar, herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde diğer alternatiflere yönelecek.