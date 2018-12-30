Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Osmanlıspor'dan çifte transfer

'dan çifte

Başkent temsilcisi, Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu ile anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 17:56
Osmanlıspor'dan çifte transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Todorovic ve Blagojevic ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ara transfer dönemi açıldığında iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı.

30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic ise dördüncü durumda bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlıspor'dan çifte transfer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN