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Puanları çok seyircileri yok

Ligin ilk yarısında en az taraftar çeken 10 karşılaşmanın 8 tanesi lider ve 4. sıradaki Kasımpaşa’nın mücadeleleri oldu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Puanları çok seyircileri yok
Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede kapatan Başakşehir ile 29 puanla en yakın takipçilerinden olan Kasımpaşa ilginç bir tabloya da imza attı. Ligin geride kalan döneminde oynanan 153 mücadelenin en az taraftar çeken 10 maçının 8'i bu iki takımın karşılaşmaları oldu. En az taraftar bin 434 kişinin izlediği Kasımpaşa-Akhisarspor mücadelesi olurken, bu maçı bin 522 kişinin izlediği Başakşehir-Akhisarspor karşılaşması takip etti. Şu ana kadar oynanan maçlarda taraftar ortalaması en düşük takım futbolu ile dikkat çeken Kasımpaşa olurken, Beyoğlu ekibinin 9 maçını toplamda 23 bin 373 kişi izledi. Takımın seyirci ortalaması 2 bin 597 oldu. Kasımpaşa'yı 3 bin 815 kişi ile lider Başakşehir takip ediyor. Alanyaspor da 4 bin 862 kişi ile 16. sıraya adını yazdırdı.
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Puanları çok seyircileri yok
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