Puanları çok seyircileri yok

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede kapatan Başakşehir ile 29 puanla en yakın takipçilerinden olan Kasımpaşa ilginç bir tabloya da imza attı. Ligin geride kalan döneminde oynanan 153 mücadelenin en az taraftar çeken 10 maçının 8'i bu iki takımın karşılaşmaları oldu. En az taraftar bin 434 kişinin izlediği Kasımpaşa-Akhisarspor mücadelesi olurken, bu maçı bin 522 kişinin izlediği Başakşehir-Akhisarspor karşılaşması takip etti.
Şu ana kadar oynanan maçlarda taraftar ortalaması en düşük takım futbolu ile dikkat çeken Kasımpaşa olurken, Beyoğlu ekibinin 9 maçını toplamda 23 bin 373
kişi izledi. Takımın seyirci ortalaması 2 bin 597
oldu. Kasımpaşa'yı 3 bin 815
kişi ile lider Başakşehir takip ediyor. Alanyaspor da 4 bin 862 kişi
ile 16. sıraya adını yazdırdı.