Puanları çok seyircileri yok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede kapatan Başakşehir ile 29 puanla en yakın takipçilerinden olan Kasımpaşa ilginç bir tabloya da imza attı. Ligin geride kalan döneminde oynanan 153 mücadelenin en az taraftar çeken 10 maçının 8'i bu iki takımın karşılaşmaları oldu.Şu ana kadar oynanan maçlarda taraftar ortalaması en düşük takım futbolu ile dikkat çeken Kasımpaşa olurken, Beyoğlu ekibinin 9 maçını toplamdakişi izledi. Takımın seyirci ortalamasıoldu. Kasımpaşa'yıkişi ile lider Başakşehir takip ediyor. Alanyaspor daile 16. sıraya adını yazdırdı.