‘Sadık Beşiktaş ya da F.Bahçe’ye gidebilir

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Yenı Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligin ilk yarısını 29 puanla tamamlayan kadroyu korumak istediklerini ancak oyuncuları için transfer teklifleri aldıklarını söyledi. Gevrek, "Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir" dedi.DEVRE arasında sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz'u listesine aldığı bildirildi. A Spor'a konuşan Ankara ekibinin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Beşiktaş, Ahmet Oğuz'u istiyor. Oyuncularımın talep görmesi beni mutlu eder. Ancak kararı yönetim verir" dedi.