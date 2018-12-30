Serdar Aziz için bekle gör taktiği

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş stoper mevkii için de G.Saray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'i düşünüyor. Ancak siyah-beyazlı ekip, bu konuda aceleci davranmayacak. Sarıkırmızılıların istediği 4 milyon Euro'yu çok bulan Başkan Fikret Orman ve ekibi, bekle ve gör taktiği uyguluyor… Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak isteyen Beşiktaş, takası bir diğer alternatif olarak görüyor.Daha önce Fenerbahçe ile Tolgay Arslan- Ozan Tufan takası gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bu arada Serdar Aziz için devrede olan Fenerbahçe'nin de oyuncunun bonservisini almasını beklediği gelen bilgiler arasında.MENAJER Haluk Canatar, sosyal medya hesabından Serdar Aziz ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Serdar menajeriyle yemek yerken, "Hiçbir takım ile görüşmedim. Hocam Fatih Terim'le görüşmeden ayrılık kararı almayacağım. Bir hatam varsa özür dilemek gücüme gitmez" dedi.