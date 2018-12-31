3 satıştan kasaya 20 milyon Euro

BUGÜN NELER OLDU

UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray FFP gereği transfer döneminde eksi bütçeye düşmemek zorunda. Sezon başından ders alan sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için önceliği oyuncu satışına verdi.Sözleşmesini uzatmayanOzan'ın ayrılma ihtimaline göre hareket eden Aslan,