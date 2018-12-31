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'un  listesinde ses getirecek isimler var

Spor Toto Süper Lig'de ara döneminde golcü, stoper ve ön libero arayan , Türkiye'de oynayan ve daha önce oynamış isimlerden sonuç alamayarak gözünü Avrupa'da forma giyen futbolculara çevirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:10
Akhisarspor'un transfer listesinde ses getirecek isimler var

Akhisar'ın teklif götürdüğü Suudi Arabistan'da forma giyen eski Fenerbahçeli Fernandao, Brezilya'ya gitmek ve eşinin yanında olmak istediğini söyledi.

Transfer çalışmaları kapsamında Muğdat'ı tekrar takımda görmek isteyen Ege temsilcisi, Galatasaray'ın kararını vermesini beklerken, menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden Bifouma'ya ise soğuk yaklaşıyor.

Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'ın ise rotasını Yeni Malatyaspor'a çevirdiği öğrenildi.

Bu isimlerden sonuç alamayınca gözden çıkarılan Seleznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Avrupa'dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de onay çıkmadı. Akhisar'ın listesinde ses getirecek isimlerin olduğu öğrenildi.

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Akhisarspor'un transfer listesinde ses getirecek isimler var
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