Altınordu'da yeni gözde: Kadir Yurttadur

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda ilk 6 mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç forvet Kadir Yurttadur, devre arasında yapılacak Antalya kampının kadrosuna dahil edildi.
İlk yarının son haftasında İzmir'de 0-0 sona eren Giresunspor maçında ilk profesyonel deneyimini yaşayan 19 yaşındaki santrfor, ilk 45 dakikada kırmızı-lacivertli formayı terletti. Giresunspor karşısında bir kafa topu direkten dönen Kadir, 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girmeye çalışacak.
Genç krampon bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda HJK Helsinki U19 takımıyla oynanan rövanş maçında attığı 2 golle takımının tur atlamasına katkı sağlamıştı.