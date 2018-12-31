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'da yeni gözde:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç forvet , devre arası kampına dahil edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:39
Altınordu'da yeni gözde: Kadir Yurttadur

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda ilk 6 mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç forvet Kadir Yurttadur, devre arasında yapılacak Antalya kampının kadrosuna dahil edildi.

İlk yarının son haftasında İzmir'de 0-0 sona eren Giresunspor maçında ilk profesyonel deneyimini yaşayan 19 yaşındaki santrfor, ilk 45 dakikada kırmızı-lacivertli formayı terletti. Giresunspor karşısında bir kafa topu direkten dönen Kadir, 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girmeye çalışacak.

Genç krampon bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda HJK Helsinki U19 takımıyla oynanan rövanş maçında attığı 2 golle takımının tur atlamasına katkı sağlamıştı.

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Altınordu'da yeni gözde: Kadir Yurttadur
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