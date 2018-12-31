‘Cenk Ada’da kalsın’

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Beşiktaş'ta forvet mevkii için Burak Yılmaz'la birlikte adı geçen futbolculardan birisi de Cenk Tosun'du… Burak transferine odaklanan siyah-beyazlı yönetim, Cenk seçeneğini ise şimdilik rafa kaldırdı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin eski golcüleri için, "Kendi kulübünde şans bulmak için çaba göstermesi, hem kariyeri hem de futbolu için daha iyi olur" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın oyun sistemine uymadığı için fazla forma şansı bulamayan Cenk, bu sezon 14 Premier Lig maçına çıkarken 621 dakika sahada kaldı. Sadece 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.