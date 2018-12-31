Güneş inanıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce yönetime verdiği listede Burak Yılmaz'ın yanı sıra üç de sürpriz isim yer aldı… Tecrübeli çalıştırıcının, West Ham United'a gitme ihtimali yüksek olan Gary Medel'in yerine Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan'ı düşündüğü öğrenildi.Selçuk İnan'ın Galatasaray'da istediği süreyi alamamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor. Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor. Şenol hocanın listesindeki diğer iki isim Zevki Yavru ve Mustafa Yumlu.Ancak Mustafa Yumlu, sağ bacak çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı için değerlendirme dışı bırakıldı.Eski formunu arayan Selçuk, bu sezon 10'u ligde olmak üzere 17 maçta görev yaparken, sadece 774 dakika süre aldı.Trabzon'da geçtiğimiz sezon 25 maçta 23 gol atıp 3 asist yapan Burak, bu sezon 548 dakika sahada kaldı ve 7 maçta 5 kez rakip ağları sarstı.Geçtiğimiz yıl ligin maç başına en fazla hava topu kazanan ismi olan Mustafa, bu sezon sakatlık öncesi 13 maçta 1074 dakika süre aldı.G.Birliği'nde geçen sezon 2194 dakika sahada kalan Zeki Yavru, bu sezon Trabzon'da ancak 293 dakika forma giyebildi.ŞENOL GÜNEŞ'IN transfer politikası olmaz çünkü futbolu bir yaşam biçimi olarak görüyor ve politika da yapmıyor. İki felsefesi var... Bir, oyuncuların ödemeleri zamanında yapılsın. İki, kaliteli ve alternatifli bir kadro oluşturulsun. Güneş, bu felsefesinin dışına hiç çıkmadı. Örneğin son toplantıda "Devre arası için iyi bir santrfor, iyi bir stoper, iyi bir sağ bek alın, paraları da zamanında ödeyin, gerisini ben toparlarım" dedi. Yani Şenol Güneş'in, mutlaka şunu alın diyerek bir dayatması hiçbir zaman olmadı. Ancak kendisine sunulan alternatifler içerisinde olur ya da olmaz şeklinde görüşler bildiriyor. Burak Yılmaz da Güneş'in istediği, "Olursa sevinirim" dediği bir oyuncu.