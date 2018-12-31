Kalbim G.Saray’la

BUGÜN NELER OLDU

taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Ben sadece Milan'ı düşünüyorum.çok yeni oyuncuları var. Zamanla durumu toparlar. Benim kalbim Galatasaray'la, inşallah onlar için en iyisi olur.Takım'da kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok.MilliTakım'da kaybettiğimizde taraftarlar kızıyor, anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar.Lucescu ile iyi anlaşıyoruz. İsteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ara sıra video analizler uzun sürüyor ama iyi anlaşıyoruz.Rakiplerimiz Fransa ve İzlanda, gruptan çıkmayı başarabiliriz.Gençbir takımız takım arkadaşlarıma güveniyorum.