Kalbim G.Saray’la

Çocukken
taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Ben sadece Milan'ı düşünüyorum. F.Bahçe'nin
çok yeni oyuncuları var. Zamanla durumu toparlar. Benim kalbim Galatasaray'la, inşallah onlar için en iyisi olur. Milli
Takım'da kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok. LUCESCU İLE İYİ ANLAŞIYORUZ
Milli
Takım'da kaybettiğimizde taraftarlar kızıyor, anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar.
Lucescu ile iyi anlaşıyoruz. İsteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ara sıra video analizler uzun sürüyor ama iyi anlaşıyoruz.
Rakiplerimiz Fransa ve İzlanda, gruptan çıkmayı başarabiliriz.
Genç
bir takımız takım arkadaşlarıma güveniyorum.