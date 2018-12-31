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Kalbim G.Saray’la

Milan forması giyen A Milli Takım’ın gurbetçi yıldızı ’ndan samimi açıklamalar geldi. İşte satır başları:

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Kalbim G.Saray’la
Çocukken taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Ben sadece Milan'ı düşünüyorum.
F.Bahçe'nin çok yeni oyuncuları var. Zamanla durumu toparlar. Benim kalbim Galatasaray'la, inşallah onlar için en iyisi olur.
Milli Takım'da kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok.

LUCESCU İLE İYİ ANLAŞIYORUZ
Milli Takım'da kaybettiğimizde taraftarlar kızıyor, anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar.
Lucescu ile iyi anlaşıyoruz. İsteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ara sıra video analizler uzun sürüyor ama iyi anlaşıyoruz.
Rakiplerimiz Fransa ve İzlanda, gruptan çıkmayı başarabiliriz.
Genç bir takımız takım arkadaşlarıma güveniyorum.
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Kalbim G.Saray’la
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