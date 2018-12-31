Kurtarıcı Belhanda!

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda için Fransa basınından bir iddia geldi. L'Equipe, Nice'in, 2016-17 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Belhanda'yı istediğini yazdı. Gazete bu sezon kötü bir performans sergileyen ve Fransa Ligi'nde ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Nice'in yaratıcı oyuncu arayışında olduğunu ve Younes Belhanda üzerinde karar kıldığını belirtti. Habere göre; Fransız ekibi, Faslı yıldızı kiralamak için önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacak.



RODRIGUES'IN YERİNE ZENELI

GARRY Rodrigues'i satmaya hazırlanan Galatasaray, sol forvet aramaya başladı. Heerenveen'in Kosovalı yıldızı Zeneli'nin ismi sarı-kırmızılı kulüple anılıyor. Bu sezon 18 maçta 4 gol ve 10 asiste imzasını koyan 23 yaşındaki Zeneli için konuşulan bonservis bedeli ise 2.5 milyon Euro.

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