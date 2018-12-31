Peri masalı gibi!

Serie A'da Roma'nın Parma'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaşan 21 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süsledi. La Roma 24, "Ünder'in büyüleyici sezonu iki mücevherle kapandı" yorumunu yaparken, Eurosport İtalia, "Maçın adamı Cengiz Ünder'di. Başroldeydi ve tutulması imkânsızdı" ifadesini kullandı. La Gazetta dello Sport, "Ünder'in 2018'deki son maçı alkışlanacak cinstendi"; Roma News ise, "Ünder, peri masalı bir yılı geride bıraktı" manşetlerini attı.



'ÇOK FAZLA YOL ALDIM'

Dzeko'nun ardından (7) 6 golle Roma'nın en fazla gol atan oyuncusu olan Cengiz Ünder kendi performansı hakkında, "Sürekli olarak ileriye doğru gittiğimi hissediyorum, yapmak istediğim de bu. Çok fazla çalışıyorum. Performansımı her gün biraz daha yukarı taşımak en büyük amacım. Geçen sezonun ilk 6 ayıyla, bu sezonun ilk 6 ayını karşılaştırırsak arada çok yol aldığımı açıkça görebiliriz" şeklinde konuştu.

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