Başkan fiyatı açıkladı! "Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan..."

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken Evkur Yeni Malatyaspor, topladığı 29 puanla devreye lig üçüncüsü olarak girdi. Malatya ekibinde ilk yarıda oynanan lig maçlarının tamamında forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oynadığı başarılı futbolla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada Sadık için Fenerbahçe'den resmi teklif aldıklarını açıklayan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtti ve talep ettikleri bonservis bedelini açıkladı.