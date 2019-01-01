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Başkan fiyatı açıkladı! "Sadık Çiftpınar için ve 'tan..."

Başkanı , 26 yaşındaki oyuncu Sadık Çiftpınar'ı transfer etmek isteyen ve 'tan talep ettikleri bonservis bedelini açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 18:42
Başkan fiyatı açıkladı! Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken , topladığı 29 puanla devreye lig üçüncüsü olarak girdi. Malatya ekibinde ilk yarıda oynanan lig maçlarının tamamında forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oynadığı başarılı futbolla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada Sadık için 'den resmi teklif aldıklarını açıklayan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı , son olarak ve Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtti ve talep ettikleri bonservis bedelini açıkladı.

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Başkan fiyatı açıkladı! "Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan..."
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