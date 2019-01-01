Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, transfer döneminde başka kulüplerle de görüştüğünü ancak kalbinin hep siyah-beyazlılardan yana olduğunu bildirdi.

Dorukhan, siyah-beyazlı kulübünün resmi yayın organlarından Beşiktaş dergisinin ocak ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı. Bir de farkındayım ki Beşiktaşlılar gerçekten daha farklı. Beşiktaş'a gelmeyi, bu kulübün kapısından girmeyi çok istiyordum. Gerçi çok büyük futbolcular olduğu için şans bulup bulamayacağım da belli değildi. Bu açıdan zor bir karardı ama ben çok çalışarak formayı alacağıma inanıyordum. İyi ki de buraya gelmişim. Benim için en hayırlısı buymuş." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayı ilk giydiğinde çok heyecanlandığını aktaran Dorukhan, "Normalde çok heyecanlı bir insan değilim, daha sakin kalmaya çalışırım ama o taraftarın önünde inanılmaz heyecanlandım. Gerçekten taraftar beni çok etkiledi." şeklinde görüş belirtti.

"HIRÇIN BİR FUTBOLCUYUM"

Dorukhan Toköz, kendisini hırçın bir futbolcu olarak tanımladı. Kendisi için takıma yararlı olmanın popülerlikten önemli olduğunun altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, şöyle devam etti:

"Normalde benim bölgem, ön libero, altı numara. Sekiz numara da çok oynadım. Hırçın bir futbolcuyum. Topu gördüm mü dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı olmak, göz önünde olmaktan daha önemli. Benim üç gol attığım maçta 4-3 yenileceğimize, hiç gol atmayayım ama takım 1-0 yensin düşüncesiyle oynayan bir insanım."

HEDEFİ İNGİLTERE LİGİ

Dorukhan, İngiltere Premier Lig'in kalitesine değinerek eski Beşiktaşlı milli futbolcu Cenk Tosun gibi İngiltere'de futbol oynamak istediğini kaydetti.

Mevki olarak kendisinin de sert bir oyun ortaya koyabileceğine değinen Dorukhan, "İngiltere Ligi, sert, kıyasıya oynanıyor. Lig kaliteli, futbolcular kaliteli. Cenk ağabey gibi ben de gitmek isterim. Allah'tan forvet değilim, çünkü orada forvet oynamak biraz zor. Ben orta sahada daha savaşçı, daha sert bir oyun oynayabilirim." açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR MAÇINDA VAR İLE İPTAL EDİLEN GOLÜ

Dorukhan Toköz, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta attığı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edilen golünün kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

Kritik bir dakikada buldukları golün VAR ile iptal edilmesiyle demoralize olduklarını anlatan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben golü attım, geçerli sanıyorum ve seviniyorum. İçimden de 'Bu dakikada bu golü attık,kesin yeneriz.' diye düşünüyorum. Çok baskı yapıyorduk ve çok iyi oynuyorduk. O gol geçerli olsaydı, maç çok daha farklı bir skora doğru giderdi ve galip gelirdik. O pozisyondan sonra da Caner ağabeyin kaçırdıkları ya da diğer kaçırdıklarımız. Say say bitmez. Hakem VAR'a gitti, epey de sürdü. Herkes doğal olarak gerildi. Gol diye seviniyorsunuz, iptal edilince ister istemez demoralize oluyorsunuz. Beşiktaş formasıyla ilk golüm olacaktı bir de. Hadi onu da geçtim, gol sayılsın da başkası atsın. Gol sayılmadı, belli etmemeye çalışıyorsunuz ama sonradan fark ediyorum ben oturmuşum, Gökhan ağabey oturmuş, çok üzülmüşüz."