Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da Mariano da yolcu

'da da yolcu

teknik heyetin ağır bulduğu ve 33 yaşına girecek olan ’yu elden çıkarmaya sıcak. Mariano’dan 2-3 milyon Euro bonservis bekleniyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
Galatasaray'da Mariano da yolcu

Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a satmak üzere olan Galatasaray, Maicon'un transferi için de Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

İsmi haftalardır Flamengo ile anılan Mariano içinse sonunda Brezilya'dan teklif geldi. Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi. Brezilya ekibi hem Mariano'ya hem de Galatasaray'a resmi teklifini iletti. Martin Linnes'in sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, Mariano için pazarlıklara başladı.

Teknik heyetin temposunu düşük bulduğu Brezilyalı sağ beki sarı-kırmızılı yönetim de 33 yaşına gireceği için satmaya sıcak bakıyor. Flamengo ile 2-3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanması bekleniyor.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Mariano da yolcu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN