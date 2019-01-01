Sabah yazarları yorumladı! İlk yarının 'en'leri...

Sabah Spor Yazarları Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın olayını ve en iyilerini seçti.

AHMET ÇAKAR

40 yılda böylesini görmedim

Benim için Süper Lig'de ilk yarının olayı, tartışmasız Fenerbahçe'nin sadece 3 galibiyet almasıdır. Aynı zamanda kırk yıldır futbolun içindeyim, Fenerbahçe'yi bu durumda hiç hatırlamıyorum. 17'nci sıradalar ve küme düşme hattının tam içindeler. Üstelik Fenerbahçe takımı sadece puan olarak değil, oyun olarak da taraftarlarına çok büyük acı veriyor.

İLK 11 (4-4-2)

Farnolle - Pereira - Epureanu - Sadık - Novak - Visca - Guilherme - Hakan Özmert - Trezeguet - Rodallega - Diagne

EN İYİSİ: ABDULLAH AVCI

Başakşehir'de Abdullah Avcı… Gerek oynattığı futbol, gerek medya ve sosyal ilişkileriyle çok başarılı bir görüntü sergiliyor. Üstelik bu pozitif görüntü sadece bu yıla ait değil, son yıllara baktığımızda da müthiş bir devamlılık gösteriyor. Sanırım bu sene de bir şampiyon hoca olarak tarihe geçmeye çok yakın.

ÖMER ÜRÜNDÜL

VAR dengeleri değiştirdi

İlk devrenin bana göre iki tane çok önemli olayı var. Bir tanesi VAR sisteminin başlamasıyla alışılmış üst düzey hakem hatalarının en aza inmesi… Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde dünyada benzeri görülmeyen 'büyük takımlar' olayı var. Hakemler baskı altında kaldıklarında büyüklerin maçlarındaki hatalar büyüklerin lehine oluyor. Bu da VAR'la önemli ölçüde giderilmiş oldu. Zaten puan cetveli de bunu net gösteriyor. İkinci olay da tabii ki Fenerbahçe'nin ligin ilk devresini 17'nci sırada bitirmesi…

İLK 11 (4-2-3-1)

Muslera - Douglas - Sadık - Epureanu - Nagatomo - Onazi - Badji - Visca - Robinho - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: ABDULLAH AVCI

Başakşehir'de Abdullah Avcı ile Yeni Malatya'da Erol Bulut… Bir takımın ligin ilk yarısında en yakın rakibinden 6 puan önde bitirmesi Abdullah Avcı'yı tabii ki ön plana çıkarıyor. Oturttuğu sistemin işlemesini zaman zaman eleştirsem de başarılı. Erol Bulut da eldeki kadro kapasitesine göre Malatyaspor'da gösterdiği performansla çok önemli bir başarı yakaladı.

GÜRCAN BİLGİÇ

Takımlar haddini bildi!

Derbide yaşanan olaylar veya Fenerbahçe'nin Süper Lig'de düşme hattında olması ilk yarının en çok konuşulanı oldu aslında. Medipol Başakşehir'in istikrarı veya Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa'nın çıkışı ıskalandı. 17 maçta şunu gördük; alınan hiçbir sonuç kesinlikle sürpriz değil. Herkes, herkesi yenebilir. Sürprizi olmayan maçlar oynuyoruz. İlk yarının olayı, tüm takımlara haddini bilmesini öğretmesidir.

İLK 11 (4-2-3-1)

Mert Günok - Skubic - Sadık - Epureanu - Hasan Ali - Guilherme - Sosa - Visca - Eren Tozlu - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: MUSTAFA DENİZLİ

Mustafa Denizli, çünkü tamamen dirençli oyun üstüne kurulmuş ve yapılanmış bir kadroyu birkaç haftada eşsiz bir hücum takımı haline getirdi. İçeride-dışarıda aynı oyunu oynattı. Kasımpaşa'nın hem oyuncu performansını artırdı hem seyredilir hale getirdi hem de zirve adayı yaptı.

İSKENDER GÜNEN

Değişim hiç yaramadı

İlk yarının olayı bence yeni sezona değişimle ve büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'nin ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada bitirmesiydi.

İLK 11 (4-2-3-1)

Mert - Pereira - Epureanu - Diego - Novak - Onazi - Guilherme - Visca - Robinho - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: EROL BULUT

İlk yarının teknik direktörü bence Erol Bulut. Eldeki kısıtlı kadroyla oynanabilecek en iyi futbolu oynattı ve sonuçla birleştirdi. Ayrıca dört büyüklerin üçünü mağlup ederek iyi bir grafik ortaya koydu.

BÜLENT TİMURLENK

Bulut'un yemeği lezzetli

İlk yarının en büyük olayı tabii ki Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirmesi ve ilk 4 sırada İstanbul'un üç büyüklerinden hiçbirinin bulunmamasıdır.

İLK 11 (4-2-3-1)

Mert - Douglas - Epureanu - Da Costa - Novak - Onazi - İrfan Can - Visca - Guilherme - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: EROL BULUT

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut… Elinde bulunan kısıtlı malzemeyle en lezzetli yemeği pişirdiği için. Oyunculardan maksimum verim almayı başaran, insan ilişkilerine sahip olan Erol Bulut, aynı zamanda modern futbolun da sıkı bir takipçisi... İkinci yarıda da başarı diliyorum.

MURAT ÖZBOSTAN

Derbi utanç vericiydi...

Fenerbahçe'nin büyük hayal kırıklığı yaratarak sezonu 17. sırada bitirmesi ilk yarının en önemli olayıdır. Ayrıca Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan çirkin olaylar da utanç vericidir. Umarız ki daha ateşli geçmesi beklenen ikinci yarıda bu tür çirkinlikler olmaz.

İLK 11 (4-4-2)

Mert Günok - Douglas - Epureanu - Ozan Kabak - Novak - Visca - Guilherme - Sosa - Trezeguet - Robinho - Diagne

EN İYİSİ: ÜNAL KARAMAN-EROL BULUT

Trabzonspor'da Ünal Karaman ve Malatya'da Erol Bulut.. Ünal hoca zor koşullarla sezona başlayan takımın çehresini değiştirip yıllar sonra ilk 2'ye taşımayı başardı. Bulut da Malatya'yı üç İstanbul büyüğünün üzerine çıkardı.

LEVENT TÜZEMEN

Bir tokat deprem yarattı

40 yıldır gazetecilik yapıyorum, ilk kez Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısını 17'nci olarak bitirdiğini görüyorum. Böyle bir olayı önceden söyleselerdi, "Nehirler tersine akar" derdim. Diğer büyük olay ise Jailson'un attığı bir tokat ile Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da yaşadığı depremdi. Bir de VAR gibi kıymetli bir sisteme rağmen egolarını aşamayan hakemler nedeniyle birçok kulübün canı yandı. Benim canımı da Mircea Lucescu yönetimindeki Milli Takım'ın küme düşmesi yaktı.

İLK 11 (4-2-3-1)

Mert Günok - Douglas - Ozan Kabak - Epureanu - Novak - Onazi - Guilherme - Visca - Robinho - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: MUSTAFA DENİZLİ

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli… Sezon başında almadığı takımı mükemmel bir seviyeye getirdi. Taraftarı ve medyası olmamasına rağmen oyuncuların performanslarını artırdı. 12'nci adamı olmamasına rağmen sakatlık yaşamadan Kasımpaşa'yı zirveye oturttu. Yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısına Kasımpaşa yine damgasını vuracaktır.

FATİH DOĞAN

Büyük kavga her şeyi geçti

Süper Lig'de ilk yarının olayı kesinlikle Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşanan kavgadır. O rezil görüntüler, Türk futbolunun ekonomik anlamda can çekişen görüntüsünün yansımasıdır. İyinin, güzelin olmadığı yerde genelde insanlar kavga ederek açığını kapatma yanlışına düşüyorlar.

İLK 11 (4-2-3-1)

Mert Günok - Pereira - Sadık - Eperuanu - Novak - Dorukhan - Pavelka - Visca - Guilherme - Trezeguet - Diagne

EN İYİSİ: EROL BULUT

Erol Bulut… Süper Lig'e geçen sene çıkmış Malatyapspor'u mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışının içine soktu. Bu kulvarda yer alan rakiplerinin kuruluş maliyetlerine, seyirci sayılarına ve medya güçlerine rağmen onlarla başa baş mücadele etmeyi başardı. Genç bir teknik adam olmasına rağmen pozitif anlayışı ve oyuncularına kattığı değerle de ligdeki tüm meslektaşlarını geride bıraktı.