Rıdvan Dilmen'den flaş takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken gözler 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Ligin ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mutlak suretle transfer yapılmasını istiyor. Buna karşın son günlerde sarı kırmızılı kulübün en önemli gündem maddelerinden biri Serdar Aziz ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kişisel internet sitesi ridvan8.com'da Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında yaşanan gerilimi ve transfer gündemini yorumladı. İşte o açıklamalar...