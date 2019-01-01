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'den flaş takas açıklaması! ve ...

Futbol yorumcusu , 'da yaşanan sorunsalı ve transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 19:27
Rıdvan Dilmen'den flaş takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken gözler 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Ligin ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan 'da teknik direktör Fatih Terim mutlak suretle transfer yapılmasını istiyor. Buna karşın son günlerde sarı kırmızılı kulübün en önemli gündem maddelerinden biri ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı.

Futbol yorumcusu , kişisel internet sitesi ridvan8.com'da Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında yaşanan gerilimi ve transfer gündemini yorumladı. İşte o açıklamalar...

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Rıdvan Dilmen'den flaş takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...
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