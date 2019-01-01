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'den amatör maçlarla ilgili son dakika kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu () Amatör İşler Kurulu'nun aldığı son dakika kararına göre, son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak.

DHA İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 15:18

Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle dikkat çekici bir karar alındı. TFF konu ile ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacaktır.

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, konu ile ilgili olarak, ''Şiddet olayları nediniyle acil bir karara imza atıldı. Bizde Amatör spor Kulüpleri Federasyonu olarak TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı bu kararı destekliyoruz. Haftasonu Kayseri'de amatör maçlar oynanamayacak'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti.

Bu olay amatör maçların iptal edilmesinde önemli bir etken oldu.

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TFF'den amatör maçlarla ilgili son dakika kararı!
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