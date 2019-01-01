Volkan Demirel zirvesi yarın

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sorunu çözülme aşamasında... Sarı-lacivertlilerde İdari Menajer Volkan Ballı'nın arabuluculuğunda Volkan ile Başkan Ali Koç ve yönetimin yarın bir araya geleceği öğrenildi. Emektar kalecinin bu görüşmede, Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetici Semih Özsoy'dan özür dilemesi bekleniyor. Taraflar arasındaki buzlar eridiği takdirde tecrübeli futbolcu 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampı öncesinde A Takım kadrosuna dahil edilmiş olacak. Aksi takdirde Volkan'ın futbol hayatını noktalaması bekleniyor.