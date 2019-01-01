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zirvesi yarın

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Volkan Demirel zirvesi yarın
Fenerbahçe'de Volkan Demirel sorunu çözülme aşamasında... Sarı-lacivertlilerde İdari Menajer Volkan Ballı'nın arabuluculuğunda Volkan ile Başkan Ali Koç ve yönetimin yarın bir araya geleceği öğrenildi. Emektar kalecinin bu görüşmede, Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetici Semih Özsoy'dan özür dilemesi bekleniyor. Taraflar arasındaki buzlar eridiği takdirde tecrübeli futbolcu 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampı öncesinde A Takım kadrosuna dahil edilmiş olacak. Aksi takdirde Volkan'ın futbol hayatını noktalaması bekleniyor.
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Volkan Demirel zirvesi yarın
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