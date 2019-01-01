Zagreb’de Hasic depremi

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SABAH'ın duyurduğu Ajdin Hasic transferi, Dinamo Zagreb'de deprem etkisi yarattı. Dinamo Zagreb, altyapısında yer alan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ajdin Hasic'e profesyonel sözleşme imzalatacaktı. Ancak evrak eksikleri yüzünden bir gün gecikme yaşandı. Bu aşamada devreye giren Beşiktaş, 17 yaşındaki futbolcuya imza attırdı. Dinamo Zagreb, resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla Hasic'in ailesine açtığı davayı kaybetti ve bu transferin önündeki tüm engeller kalktı. Hırvat kulübünün yönetimi de yaşadığı şokun ardından bu konuda ihmali olduğu gerekçesiyle yönetici Tomislav Svetina'nın görevine son verdi.HIRVAT basını, Hasic transferine ve yaşananlara geniş yer ayırdı. Haberlerde, Dinamo Zagreb yönetimindeki iç savaştan dolayı Hasic'in serbest kaldığı veifade edildi. Hasic, Beşiktaş'ın yanı sıra Real Madrid, Juventus, Benfica, Dortmund ve RB Leipzig'in listesinde yer alıyordu.AVRUPA'NIN en yaşlı takımları arasında yer alan Beşiktaş, 2019'da gençleşecek. Yönetim, ara transfer dönemi ve sezon sonunda 30 yaşın üzerinde olan en az 5 oyuncusunu göndermeyi planlıyor. Bu isimler;ve. Durumları belirsizliğini koruyanveile rakam 9'u bulabilir. Teknik direktör Güneş'in raporu doğrultusundave'in (30) ise takımda kalması bekleniyor.OGÜN ŞAHİNOĞLUBEŞIKTAŞ Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2018'in istedikleri gibi geçmediğini fakat 2019'dan umutlu olduklarını söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, beklentilerin altında kalınmasının nedenlerini şöyle açıkladı: "Şampiyonlar Ligi'ni taraftarların alkışladığı şekilde noktaladık. Ancak ondan sonra takım düşüşe geçti. Ligi beklediğimiz yerde bitiremedik, bu da motivasyon sıkıntısına neden oldu. Devre arasında üç mevkiye doğru transferleri yaparak, sezonu iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Mevcut bütçede dengeleri sarsmadan, iyi transferler yapacağız. İhtiyaçların neler olduğunun farkındayız."