Alan Carvalho imza atıyor

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarıyı Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan ve ikinci devreye güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da ilk transfer gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda temasa geçilen Alan Carvalho'yla prensip anlaşmasına varan yönetim, 28 yaşındaki golcüye önümüzdeki günlerde imza attıracak. Anlaşma 2.5 yıllık olacak. Bu arada Demba Ba ile de anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralama konusunda Çinliler ile el sıkışıldı. Son kararı Fatih Terim cuma günü verecek.Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda menajeri aracılığı ile Eren Derdiyok'a, "Kendine kulüp bul" mesajını iletmişti. Sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli forvete, İsviçre ekibi Sion talip oldu. Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve forveti Moussa Djitte'nin sadece dört gol attığı Sion, Galatasaray'da 10 gole imzasını koyan Eren Derdiyok'a teklifini yaptı. İsviçre'de yetişen gurbetçi futbolcunun önümüzdeki günlerde Sion'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp dergisinde yer alan yeni yıl mesajında, "Yaklaşık 11 aylık görev süremizde, 1 milyar 753 milyon lira ödeme yaptık. Buna rağmen, devraldığımız borcu, kur farkı ve faize rağmen 2,9 milyardan 2,7 milyar liraya indirdik. Mali hedefimiz bellidir: Kişi ya da kurumlara bağlı olmadan sürdürülebilir mali yapı oluşturmak. Unutmayınız, 2018 yılının şampiyonu Galatasaray'dır. 2019 yılında 22. şampiyonluktan başka hedefimiz yoktur" ifadelerini kullandı.