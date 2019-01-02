Bafetimbi Gomis Galatasaray’a dönüyor!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın her geçen gün eksikliğini daha fazla hissettiği Bafetimbi Gomis, çarpıcı açıklamalar yaptı. Fransız forvet, "Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, üst seviyedeydi... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim. Ama takımın liderleri sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray'da çok fazla sevildiğimi hissettim. Al-Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim ve bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" ifadelerini kullandı.