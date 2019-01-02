Belek'te Ersun Yanal kanunları

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 9 gün sürecek Belek kampında takımın fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor. Cocu dönemlerinde 50-60 dakikalara kadar düşen antrenman sürelerinin uzatılması teknik heyetin ilk yapacağı icraat olacak. Fenerbahçe, sadece sahada ortalama 2 saat çalışacak.

FENERBAHÇE RUHU TEKRAR GERİ GELECEK

Ersun Yanal, takımı 3 farklı gruba ayıracak ve bu gruplara ayrı ayrı çalışma programları vererek herkesin maksimum seviyeye ulaşmasını sağlayacak. 30 yaş üstüne ayrı, 25-29 aralığındaki futbolculara ayrı, gençlere ayrı olmak üzere 3 farklı ana plan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, bu kampta Fenerbahçe'ye olan aidiyeti artırmak için de özel çalışmalar uygulayacak.

GENÇ OYUNCULAR VOLKAN BALLI'YA EMANET

Özellikle genç futbolcuların daha fazla sorumluluk alması ve aidiyet hissetmesi için onlarla özel toplantılar düzenlenecek. Bu toplantılarda idari menajer Volkan Ballı da bulunacak. Sezonun ikinci yarısında genç isimlerden daha fazla taşın altına ellerini koymaları istenecek. 30 yaş üstü grup ise sakatlıktan uzak tutulmak için kontrollü tempoda ilerleyecek.