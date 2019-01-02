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İngiltere ekiplerinden , 'dan 'i kadrosuna kattı. Chelsea'nin 64 milyon avro bonservis ödeyeceği Pulisic, sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 14:03
Chelsea, Pulisic'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon avro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

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Chelsea, Pulisic'i transfer etti
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