Fuat Çapa: Onlar buradayken benim çekip gitmem doğru olmazdı”

Yaşanan sıkıntılar dolayısıyla kamp programı henüz netleşmeyen Siyah Kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun ikinci devre çalışmalarına tesislerde başladıkları antrenmanla giriş yaptı. Tam kadro olan Eskişehirspor, antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleri ile geçirdi. Karla kaplı zemin üstünde yapılan antrenman öncesinde konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, yarın gerçekleştirilecek kongre hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ONLAR BURADAYKEN BENİM ÇEKİP GİTMEM DOĞRU OLMAZDI"

Teknik Direktör Çapa, ayakta kalabilmek adına uğraşan bir ekibin varlığı karşısında gitmesinin doğru olmayacağını ifade etti. Yeni yönetimden sonra bazı şeylerin şekilleneceğini söyleyen Çapa, "Benim devam edip etmemem ile çok şey değişecekse devam edeyim. Sıkıntı yok. Sonuçta hep söyledik. Bizim Eskişehirspor ile alakalı bağımız çok farklı. Biz burada sadece profesyonel anlamda bakamıyoruz. Aynı zamanda duygusallık kısmı var, birey olma kısmı var, etrafında olan insanlar var. Günlük burada yaşayan insanların Eskişehirspor'a tutkusunu görüyorsun. Çok büyük sıkıntı. Bugün ben burada olmasam belki bu takım sahaya çıkmayacak. Son 2.5 aydır gecesini gündüzünü bir kenara bırakıp sadece Eskişehirspor'un ayakta kalabilmesi için uğraşan bir icra kurulumuz var. Bu arkadaşlar buradayken benim çekip gitmem çok doğru olmazdı. En azından yeni yönetim oluşana kadar olmazdı. Daha önce de söylediğimiz gibi süreci görmek lazım. Süreç ne getirir ne götürür onu görmek lazım ve ondan sonra burada bir şeyler yapacağımıza dair inancımız olursa buraya bir şeyler katabiliriz. Ama bir şey katabileceğimize inancımız olmazsa, katabileceğimizi göremezsek burada olmamızın bir anlamı yok" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BİZE KATKI SAĞLAYACAK OLUŞUMUN OLMASI"

Yarın yapılacak kongre ile alakalı da konuşan Çapa, Eskişehirspor'a gelecek kişilerin inanarak gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Çapa, "Bu şehirde son 5-6 ayda yaşadıklarımızı gördükten sonra tabi ki umutluyuz. Umutsuz olmak mümkün mü? Eskişehir'de yaşayıp da nasıl umutlu olmayacaksınız? Böyle bir şey mümkün değil. Burada önemli olan bize katkı sağlayacak oluşumun olması. Yoksa birilerinin isminin yazılıp gelmesi, zoraki gelmelerinin bize bir şey katmaz. Buraya gelen kişi projesi ile yapacakları ile kısa vadede yapabileceklerine inanarak geliyorsa o şekilde gelsin. Yoksa 6 ay sonra veya 3 ay sonra aynı şeyler konuşulacaksa bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.