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Şenol Güneş’ten üç transfer ve zamanında ödeme şartı!

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü, başkan ve ikinci başkan ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede şampiyonluğun reçetesini verdi

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Şenol Güneş’ten üç transfer ve zamanında ödeme şartı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı ile ilk yarının bitiminin ardından yaptığı toplantının detayları belli oldu. Güneş, "İyi bir santrfor, stoper ve sağ bek alırsanız ödemeleri de zamanında yaparsanız ben bu kadroyu oynatırım, toparlarım, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşırız" dedi. Tecrübeli hoca, Orman'ın, "Bütçe fazla değil. Oyuncuların maaşı çok yüksek. 2 kulvarda mücadele ediyorduk, şimdi bire düştük. Sadece 17 maçımız kaldı" sözleri üzerine de "Bana 21 kişilik kadro yeter. Yeter ki kalanların maaşları zamanında ödensin. Adaleti ve motivasyonu sağlamamız, takım içi dengeyi sağlamamız için her şeyin tıkır tıkır işlemesi lazım" ifadelerini kullandı.
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Şenol Güneş’ten üç transfer ve zamanında ödeme şartı!
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