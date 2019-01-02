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İşte 'in yeni adresi! 'a tam 61 milyon...

'ın 28 yaşındaki oyuncusu 'in yeni adresi belli oldu.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 21:22 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 21:27
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi! Galatasaray'a tam 61 milyon...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan 'da, ligde oynadığı 12 maçta 3 gol attı, asist yapma başarısı ise gösteremedi. Galatasaray, 4 Eylül Salı günü Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Rodrigues'in sözleşmesinin uzatıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi! Galatasaray'a tam 61 milyon...
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